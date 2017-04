Efter att du har installerat grafikkortet kan du spela spel som Dota 2, Overwatch och Counter-Strike: Global Offensive med inställningarna på High och få ut mer än 100 bildrutor per sekund. I mer krävande spel kan du få ut 60 bildrutor per sekund, vilket räcker gott och väl för de flesta av oss.

Lyckligtvis har vi under de senaste åren testat mängder med grafikkort, så vi kan säga vilka alternativ som är bäst i en viss prisklass eller för en viss upplösning.

Geforce GTX 1050 är ett relativt litet grafikkort och kräver på sin höjd 75 watt. Det innebär att det får plats i en normalstor låda och att du inte behöver några extra strömanslutningar, åtminstone så länge du inte väljer en överklockad variant. Därmed är det ett bra val för att uppgradera en vanlig hemdator från exempelvis HP eller Dell till en speldator.

Tack vare stödet för hdmi 2.0b och hdr-video är det även ett bra val för dig som vill ha en kompetent dator för hemmabiobruk.

Geforce GTX 1050 Ti

Gforce GTX 1050 TI

Vill du ha lite mer prestanda kan du välja syskonmodellen Geforce GTX 1050 Ti för cirka 1 700 kronor. Då får du dubbla mängden grafikminne (4 gigabyte i stället för 2 gigabyte), vilket kan komma till nytta i krävande spel som Far Cry och Rise of the Tomb Raider.

Föredrar du AMD heter motsvarigheten Radeon RX 460 och även här finns det en version på 2 gigabyte (1 250 kronor) och en på 4 gigabyte (1 400 kronor).

Enligt våra tester är Radeon RX 460 långsammare, varmare och mer strömslukande än Geforce GTX 1050, så du bör endast välja detta grafikkort om du har en Freesync-bildskärm.