I den här guiden:

Sida 1: Så funkar Windows Movie Maker

Sida 2: Så skapar och klipper du en film

Sida 3: Så lägger du till text och bild i dina filmer

En vanlig mobil kan inte bara ta fotografier. Den är även en utmärkt videokamera, och de modeller som säljs i dag har som regel stöd för högupplösta hd-filmer.

Vill du ha ännu bättre kvalitet finns det även riktiga videokameror som både är små och billiga.

Det har med andra ord blivit enklare att filma på semester­resan, födelsedagsfesten – eller bara i vardagen. Problemet är att filmerna sällan är optimala från början. Det är lätt att ta för långa filmsekvenser, och att titta på dem kan bli rena sömnpillret.

Lösningen heter videoredigering. Genom att klippa bort alla tråkiga partier och lägga ihop flera filmer blir resultatet mycket bättre. Lägger du dessutom till musik och text och lite snygga övergångar mellan klippen kan din semesterfilm bli riktigt ­proffsig.

Gratisprogram räcker

De som arbetar professionellt med video kör avancerade verktyg som Avid och Final Cut, men den här sortens dyra program är onödiga för dig som bara ska klippa dina semesterfilmer. Här räcker Microsofts gratisprogram Windows Movie Maker långt. Det innehåller ­visserligen bara några grund­läggande funktioner, men för dig som är ovan är det här snarast en fördel.

Windows Movie Maker ingår i Windows Live Essentials, som är Microsofts programpaket med enkla gratisverktyg för vanliga hem­användare. En av poängerna med Live-programmen är att de arbetar ihop. Du kan med andra ord redigera en bild i Photo ­Gallery, skapa ett bildspel i Movie Maker och sedan ladda upp det som en film på Live-tjänsten Skydrive.

Här tittar vi ­närmare på hur Windows Movie Maker fungerar.

Kom igång med Windows Movie Maker

1. Hämta programmen. Gå in på windows.microsoft.com/sv-se/windows/movie-maker och klicka på Hämta, Kör. Klicka på Välj de program du vill installera, markera Photo Gallery och Windows Movie Maker och klicka på Installera. Nu startar du ett en självförklarande installationsguide.

2. Registrera dig. Du behöver inte registrera dig men gör du det får du större nytta av programmet. Du kan exempelvis dela filmer via nätdisken Skydrive. Om du redan har en Hotmail- eller Live-adress för mejl kan du använda den, annars registrerar du dig på signup.live.com.

3. Starta. Öppna Windows Live Messenger genom att klicka på Start-knappen, skriv Movie Maker och tryck på Retur. Vill du logga in dig klickar du på Logga in högst upp till höger. Du kan låta programmet komma ihåg dina inloggningsuppgifter genom att kryssa i rutorna Kom ihåg mig och Spara mitt lösenord. Vill du slippa logga in manuellt kryssar du även i Logga in mig automatiskt.