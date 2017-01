Här har vi testat sju smidiga små externa ssd-enheter så små att du alltid ska kunna ha dem med dig. I fickan när du är på språng. Alla utom en erbjuder just ca 250 GB lagringsplats, och det till ett pris mellan 1 200 och 1 800 kronor. De är alla främst tänkta att ansluta till din bärbara dator, men ett par av dem är också byggda med surfplattan eller mobiltelefonen i åtanke.

Begreppsförvirring i usb-träsket

Innan du läser vidare kan det vara på sin plats med en snabb usb-guide. Alla diskarna ansluta och får ström via usb-kontakten. Här ser vi två olika modeller – mikro usb typ a, den lite plattare och avlånga varianten, och usb typ c, den nya rundare som går att plugga in åt vilket håll som helst.

Men trots den nyare kontakten kör de flesta diskarna med ”gamla” usb 3.0-hastigheten på max 5 gigabit per sekund. Den standarden heter officiellt ”usb 3.1 gen 1” och den senaste som är dubbelt så snabb heter ”usb 3.1 gen 2”. Det har alltså inget med designen av kontakten att göra. Endast en av ssd:erna har gen 2-hastighet. Det gör den snabbare än de andra, men inte extremt mycket snabbare, här är det istället hastigheten på Flash-minnet som sätter gränsen.

Så gjorde vi testet

Enheterrna testades fabriksnya på en kraftfull bärbar pc med usb 3 typ a samt usb 3.1 gen 2 typ c-kontakt, Windows 10, Intel Core i7-processor samt en ssd med läs- och skrivhastighet på ca 1 GB/s. Prestanda mättes med manuell kopiering av en 1 GB stor fil från och till enheten samt med CrystalDiskMark 4.0.