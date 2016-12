Om du har ett trådlöst nätverk hemma (eller på jobbet) är det viktigt att se till att inte hackare kan ta sig in i det för att stjäla data eller snålsurfa. Signalerna från nätverket har nämligen en ­tendens att vandra i väg rätt så långt, ibland upp till 100 meter från routern, vilket gör att det är tämligen enkelt för utomstående att snappa upp signalerna.

Genom att följa de sju stegen i den här guiden får du reda på allt du behöver veta för att säkra ditt nätverk på ett enkelt och kostnadsfritt sätt.

Innan du ger dig på de olika stegen börjar du med att logga in i din routers administrativa gränssnitt genom att skriva in dess ip-adress i webbläsarens adresslist. De flesta modeller använder en vanlig adress som till exempel 192.168.0.1 eller 192.168.2.1. Kolla i handboken som följde med din router för att ta reda på ­vilken ip-adress som gäller. Om du har råkat tappa bort handboken kan du vanligtvis gå in på tillverkarens hemsida för att ta reda på adressen.





Inloggad på routern. I din handbok hittar du adressen till din router. Skriv in den i din webbläsare och surfa dit.

