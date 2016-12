Arabiska nyhetskanalen Al Jazeera ger dig engelskspråkiga världsnyheter ur arabisk synvinkel i en mycket snabb och elegant app.

Via förstasidans fototapet (i Android) när du videoklipp via Programmes, och starka nyhetsbilder med bildtexter via In pictures.

Prova att klicka på News och sedan rulla på listen överst för att snabbt få nyheter från olika världsdelar. Fiffig lösning!

Mycket handlar om världskriser men här finns också utrymme för exempelvis sport. Klicka på Weather och Articles och du får nyheter om väder jorden runt. Forecast är inställd på Qatar, där Aljazeera är baserat.