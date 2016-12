Så här i tiden när vi går och väntar på att Donald Trump ska efterträda Barack Obama som USA:s nästa president kan det vara på sin plats att få en historielektion. I Barry får vi följa just Barack Obama under dennes college-år. Visserligen lyckas filmen aldrig nå upp till sin fulla potential – framför allt kommer vi inte tillräckligt nära Barack Obama – men känns så klart superrelevant.

Få filmer har en lika stor kultstämpel som Trollkarlen från Oz. Och trots att den är från 1939 känns den förvånansvärt fräsch än i dag, och passar både unga och äldre. En lika fin som lågmäld historia.

4. Den oändliga historien

Månadens Netflix-sammanfattning bjuder på två riktiga dunderklassiker. Den oändliga historien har kanske inte lika hög kultstatus som Trollkarlen från Oz, men bjuder på en minst lika härlig sagohistoria. Här får vi följa den mobbade Bastian Balthasar Bux, som drömmer sig bort till fantasins värld genom en magisk bok. Fantastiskt.

3. Trolljakten

Guillermo del Toro är ett namn som allt som oftast är en garant för skyhög kvalitet, och Netflix-producerade barnserien Trolljakten utgör inte något undantag. Här snackar vi animerad feelgood-fantasy, mystiska amuletter och elaka troll för hela slanten. Perfekt för dig som vill kolla tillsammans med barnen.

2. For the Love of Spock

Oavsett om har plöjt samtliga Star Trek-avsnitt eller bara beskådat spektaklet på avstånd lär du ha någon slags relation med karaktären Spock. Leonard Nimoy som spelade Spock gick som bekant bort härom året, och i den här fantastiska dokumentären får vi följa hans liv. Bakom For the Love of Spock står hans son Adam Nimoy, som lyckats måla upp ett lika kärleksfullt som problematiskt karaktärsporträtt.

1. Ant-Man

Storslagna, actionstinna superhjältefilmer från Marvel-fabriken lider vi knappast någon brist på. Just av den anledningen vore det rimligt att avfärda Ant-man som ytterligare en film i mängden. Men då missar man en av de charmigaste och nördigaste filmerna i genren, som inte bara lyckas underhålla utan även bjuda på en hel del humor. Stundtals världsklass, även om den i slutändan inte når upp till de allra bästa superhjätefilmerna.