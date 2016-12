4. The Crown

I den färska serien The Crown får vi följa de första åren av Drotting Elizabeth II:s tid som regent. I tio spännande avsnitt får vi ta del av både små och stora händelser som har lämnat avtryck i historieböckerna, allt presenterat med bild och ljud i toppklass. Även om det inte behövs en 4k-tv för att njuta av det fantastiska detaljarbetet, gör den högre upplösningen att det blir än mer tydligt hur mycket möda som har lagts på att skapa ett levande England.



5. Belägringen av Jadotville

Det är inte enbart tv-serier och teknikdemonstrationer som fyller Netflix 4k-utbud. Där finns också en Netflix-producerad krigsfilm som skildrar den sanna historien om belägringen av Jadotville. Filmen handlar om en liten trupp irländska FN-soldater som blir attackerad av en betydligt större katangesisk styrka. Även om i stort sett hela filmen utspelar sig i ett enda område är det en spännande historielektion som rör ett ämne som varit nedtystat under många år. I rollerna ses bland annat Jamie Dornan, Mark Strong och en mer än lovligt blek Mikael Persbrandt som Dag Hammarskjöld.





6. Luke Cage

Precis som Daredevil är Luke Cage en seriehjälte från Marvels stall. Faktum är att Netflix tre superhjälteserier Luke Cage, Daredevil och Jessica Jones ofta väver ihop varandras berättelser på både stora och små sätt. Av de tre serierna är Luke Cage en mer jordnära berättelse och den osårbara huvudpersonen gör egentligen inte mycket mer än att bli skjuten – hela tiden. Istället är det alla sidokaraktärer som glänser i den spännande berättelsen.



7. Marco Polo

I Marco Polo får vi följa den kände äventyraren under hans resor i Asien under 1300-talets Yuan-dynasti. Serien är en av Netflix absolut dyraste satsningar och snittpriset per avsnitt är i samma nivå som Game of Thrones. Även om de två säsongerna är ojämna är serien ändå sevärd tack vare alla vackra vyer som presenteras i både 4k och hdr. Tyvärr blev serien nyligen nedlagd eftersom den helt enkelt var för dyr och inte lockade tillräckligt med tittare.



8. De gamla vanliga

En topplista utan Breaking Bad, Better Call Saul, Orange is the New Black och House of Cards kan väl inte riktigt kallas en topplista, så de får samsas om en och samma plats. De har redan fyllt tillräckligt med topplistor ändå, sedan har väl alla sett de serierna redan?



Det här behöver du för att se Netflix i 4k

För att få tillgång till Netflix 4k-material måste du ha deras dyraste abonnemang. Det kostar för närvarande 119 kronor per månad och tillåter dig dessutom att använda upp till fem enheter samtidigt. Det finns inget innehåll som är exklusivt för 4k och det är endast en liten del av innehållet som är tillgängligt i den högre upplösningen.



De flesta tv-apparater med 4k och hdr har en inbyggd app för Netflix med 4k-stöd. Om en sådan app saknas eller är bökig att använda kan du till exempel använda Chromecast Ultra, Playstation 4 Pro eller Xbox One S för att strömma Netflix 4k-material. Notera att grundmodellerna av Chromecast, Playstation 4 och Xbox One inte har stöd för 4k-material.



