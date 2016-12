Be My Eyes är ett ideellt projekt som är tänkt att hjälpa synskadade som behöver hjälp med att se i vissa situationer. Appen som än så länge endast finns för IOS låter användare hjälpa synskadade via videosamtal.

Går du med i projektet som volontär är det tänkt att du ska hjälpa till när en synskadad person hamnar i en situation som kräver ett extra par ögon. Du kan då få ett videosamtal från en synskadad person som med hjälp av kameran på sin telefon kan visa dig omgivningen där personen befinner sig, och be dig beskriva situationen.