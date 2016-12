Hos Car2go kan du lämna och hämta bilen (nästan) var du vill. När du har registrerat dig och laddat hem appen ser du var den närmaste lediga bilen finns med hjälp av telefonens gps.

Appen låter dig även öppna och starta bilen, och när du är klar lämnar du den på valfri offentlig parkeringsplats.

Du betalar antingen 4 kronor per minut, 165 kronor per timme eller 650 kronor per dygn – inklusive bensin (upp till 50 kilometer). Car2go finns i 31 städer, men än så länge är Stockholm och Köpenhamn de enda nordiska städerna.