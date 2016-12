Flipboard är en smart tjänst där du skapar din egen ”tidning” med sådant som intresserar dig och delar den med andra.

Artiklarna kommer från stora internationella nyhetskällor som The Guardian, The New York Times och Cnet.



Skräddarsy Flipboard med ämnen som intresserar dig - oavsett på vilken enhet du använder tjänsten.

Flipboard har länge funnits för mobiler och surfplattor, men finns nu även till valfri webbläsare.