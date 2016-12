Det enda du behöver göra är att lägga din pappersbild på en någorlunda ljus plats och fotografera den via Heirloom-appen. Det spelar ingen roll om den ligger lite snett, och du måste inte plåta i någon exakt vinkel. Appen ser automatiskt till att rotera, beskära och rätta till bilden. Den justerar även färger och ljus. När du är klar trycker du bara på Save för att spara bilden på telefonens minne eller på Share för att dela den via exempelvis Facebook.

7. Filter

Det finns några inbyggda filter för att bland annat göra bilden svartvit eller ge den en föråldrat utseende.

8. Beskär och rotera

Vill du beskära och rotera bilden använder du de här verktygen.

9. Ta om

Blev bilden inte som du tänkt dig? Här slänger du den och tar en ny.

10. Spara

Klicka här för att spara bilden. Den hamnar nu i telefonens standardmapp för foton.

11. Dela

Du kan direkt dela bilden med andra via Facebook, mejl eller på något annat sätt.



5 frågor och svarom Heirloom

Hur installerar jag appen?

Öppna Google Play (Android) eller App Store (Iphone/Ipad) och sök efter Heirloom. Välj Installera och klicka på Godkänn i den ­varningsruta som visas. När installationen är klar väljer du Öppna.



Gratis. Heirloom laddar du hem kostnadsfritt till din mobil eller surfplatta.

Måste jag registrera mig?

För att kunna använda Heirloom måste du registrera dig som användare. Första gången du kör appen klickar du på Sign up och fyller i mejladress, användarnamn, namn och lösenord. Har du redan registrerat dig väljer du i stället Sign in.



Registrering. Första gången du kör appen fyller du i dina uppgifter och klickar sedan på Sign up.

Hur delar jag bilder?

Via funktionen Group kan du dela dina bilder med andra Heirloom-användare. Du skapar en grupp genom att klicka på Groups och välja plus-ikonen högst upp. Skriv in ett namn eller en mejladress för att bjuda in en person till Heirloom. Du kan förstås också dela enskilda filer manuellt. Antingen gör du det genom att klicka på Share när du har läst in en bild eller också sparar du bilden i telefonen med Save och ­publicerar den sedan via exempelvis Facebook-appen.



Generös. Du kan skapa en grupp för att dela alla bilder du skannar med dina vänner eller din familj.

Hur sorterar jag bilderna?

Tryck på Albums och välj plus-ikonen högst upp till höger för att skapa ett nytt album. Markera de bilder du vill ska ingå och bekräfta med Done. För att lägga till en bild i efterhand trycker du på den och håller kvar fingret. Välj Add photo to album i den meny som öppnas. Markera ett album så läggs bilden till där.



Välordnad. Genom att skapa album i Heirloom håller du ordning på bilderna.

Vad betyder ­namnet heirloom?

Heirloom är det engelska ordet för ”arvegods” eller ”släktklenod”.