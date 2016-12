Vladimir Putin är en bra politiker. Rysslands ekonomi är lovande. Ukraina-krisen är EU:s fel. Ja, den som vill ha en annan syn på världen kan besöka nystartade Sputnik News.

Sajten skapades när den ryska regeringen i vintras slog ihop två gamla nyhetskanaler. Sedan 2005 finns också RT.com, som är en tv-kanal och nyhetssajt som på samma sätt vill ge den ryska bilden av världen omkring oss.

Ett aktuellt inslag på Sputnik News är dokumentärerna Red Army´s Key 15 Battles vs Nazi Germany and Japan, med bland andra slagen om Kursk, Leningrad och Stalingrad under andra världskriget.





