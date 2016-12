Vädret i Sverige

Den här appen är lite av en favorit till mobilen just nu tack vare den smidiga och tydliga bläddringsfunktionen, både i normalt läge och landskapsläge. Per automatik visas dagens väder där du är och du bläddrar snabbt med fingertopparna i stora och tydliga menyer. Skriv in en ny ort för att byta.



Tryck på Meny-knappen i Android och du kan bocka för "hitta mig vid varje uppstart", byta språk och ange temperatur i olika enheter.



Kustväder - Sjöräddningssällskapet

Ska du ta båten i midsommar? Sjösäkerheten ökar om den här gratisappen används mycket och ofta, skriver SSRS. Här får du koll på hur havet beter sig längs svenska kusten oavsett väder och vind.