1. Sommarväder med SMHI

En väderapp från personer på SMHI som här samlar olika prognoskällor i en och samma app. Genom att kombinera amerikanska GFS, norska YR och svenska SMHI ska du få en så exakt prognos som möjligt.





2. Vädret i Sverige

Den här appen är lite av en favorit till mobilen just nu tack vare den smidiga och tydliga bläddringsfunktionen, både i normalt läge och landskapsläge. Per automatik visas dagens väder där du är och du bläddrar snabbt med fingertopparna i stora och tydliga menyer. Skriv in en ny ort för att byta.

Tryck på Meny-knappen i Android och du kan bocka för "hitta mig vid varje uppstart", byta språk och ange temperatur i olika enheter.



Appen har en bra widget för snabb överblick och funktionen för positionering med latitud och longitud hjälper dig ange var du befinner dig om kris skulle uppstå.

3. Kustväder - Sjöräddningssällskapet

Ska du ta båten i midsommar? Sjösäkerheten ökar om den här gratisappen används mycket och ofta, skriver SSRS. Här får du koll på hur havet beter sig längs svenska kusten oavsett väder och vind.