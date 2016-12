Googles molntjänster är en fantastisk hjälp för alla som har en smartphone. Genom att lagra all viktig information i molnet, är det ingen katastrof om telefonen går sönder eller blir stulen. För dig som använder tele­fonen som kamera är det ­exempelvis smart att ställa in den så att dina foton auto­matiskt säkerhetskopieras.

Problemet med just bild­kopieringen har hittills varit att det varit svårt att komma åt de säkerhetskopierade bilderna. Till skillnad från övriga filer

har du inte kunnat nå dem via ­Googles smarta näthårddisk Drive, utan har varit tvungen att gå omvägen via den inte lika användarvänliga tjänsten Google+. På det här området har Microsofts konkurrent Onedrive fungerat mycket bättre.

Direkt i Drive

Nu har Google tagit till sig av kritiken och lanserat en ny version av sin fototjänst Google Foto. Det har helt enkelt dykt upp en ny ­fotomapp i Google Drive. Den kommer du åt genom att logga in på drive.google.com eller genom att installera en app i din telefon. På så sätt blir det lättare att dela bilderna – och du kan flytta, kopiera och spara dem på nolltid.