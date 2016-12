10 tips för att maxa Onedrive i Windows 10

Onedrive är Microsofts molntjänst, alltså ett lagringsutrymme som inte ligger på din egen dator utan på externa servrar. Genom att spara din information här kommer du åt den överallt – oavsett vilken pryl du använder.

Till en början var Onedrive, som då hette Skydrive, en separat tjänst som bara användes för att lagra filer. I dag är den däremot inbyggd i Windows, och mycket lagras automatiskt här.

Det finns dock många smarta finesser som de flesta brukar missa och här kommer 10 Onedrive-tips för dig som kör Windows 10.



1. Logga in

Onedrive är en integrerad del i Windows 10, och för att få full nytta måste du vara inloggad med ett Microsoft-konto på datorn. Om du inte är det klickar du på Start-knappen och väljer Inställningar, Konton, Logga in med ett Microsoft-konto i stället. Öppna sedan Onedrive via Start-knappen. Första gången kan du behöva logga in igen – med samma användarnamn.

2. Hantera filer i Utforskaren

Alla filer som ligger i Onedrive-mappen på din dator synkroniseras automatiskt till Microsofts servrar. Du kommer åt mappen via vänstermenyn i Utforskaren, och du kan flytta, kopiera och spara filer här precis som vanligt. Om du raderar en fil härifrån tas den alltså bort överallt.

3. Styr vad som ska synkas

Har du dåligt plats på din dator kan du begränsa synkroniseringen. Det gör du via Onedrive-ikonen. Den visas som standard längst ned till höger på skärmen och om du inte ser den måste du först klicka på Visa dolda ikoner (upp-pilen). När du ser Onedrive-ikonen högerklickar du på den och väljer Inställningar, Konto, Välj mappar. Nu visas en lista över allt du har på Onedrive – och du väljer vad som ska hämtas till den dator du använder.

4. Använd webbläsaren

De filer som ligger på Onedrive kommer du alltid åt via webbläsaren, oavsett var du befinner dig. Surfa bara till onedrive.live.com och logga in med ditt Microsoft-konto. Nu kan du kopiera, flytta och öppna dina filer, och du kan även ladda hem dem till hårddisken – eller ladda upp nya.

5. Fixa gratis Office-paket