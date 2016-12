En av de största nyheterna i Windows 10 är röststyrda assistenten Cortana. Tyvärr finns den bara i ett fåtal länder än så länge, och lika få språk. Språken kan du inte göra något åt, men Microsoft är inte så himla noga med det första.

Det är faktiskt inte så svårt ställa in Windows 10 så att du kan testa Cortana. Det som krävs är att du ställer in systemet som om du befann dig i ett av de länder där det fungerar, och därmed ställer in rätt språk för regionen.

För de flesta i Sverige är det förmodligen engelska och antingen USA eller Storbritannien som gäller.





Film: Aktivera röstassistenten Cortana i Windows 10 – steg för steg.

Så här gör du

1. Klicka på Startmenyn och välj Inställningar. Öppna sedan Tid och språk och klicka på Region och språk i listan till vänster. Välj sedan USA från listan över länder.



2. Nästa steg är att ändra språk. Om svenska är det enda språket listat under Språk måste du klicka på Lägg till ett språk och välja English (United States). Klicka sedan på Alternativ. På nästa skärm måste du välja att ladda ner tal så att Cortana får en röst. Gå tillbaka och välj Ange som standard för att göra engelska till standardspråk.

3. Det räcker dock inte riktigt där. Nästa steg är att öppna Kontrollpanelen (sök efter det om du inte hittar) och gå vidare till Klocka, språk och nationella inställningar. Väl där klickar du på Nationella inställningar.