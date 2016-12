För länge sedan var adress­boken den käraste av ägodelar. Här skrev vi in telefonnummer, adresser och viktig information om alla som stod oss nära.

För den som har en smartphone är det här förstås helt onödigt. Nu är det enkelt att lagra all ­information digitalt.

Problemet är att många av oss har ­informationen på olika ställen, exempelvis i Facebook, Gmail eller något gammalt Windows-program. Det blir med andra ord ett evigt letande när vi ska använda den.



Enklare i molnet

Att samla all kontaktinformation på ett enda ställe är förstås smartare, och här är det två tjänster som dominerar: Microsoft Outlook Kontakter och Google Kontakter. I båda fallen handlar det om molntjänster. När du lägger in en kontakt­uppgift lagras den på en central dator som du kommer åt via alla dina prylar. Du behöver aldrig flytta någon information, och du måste bara lägga in den en enda gång.

Vilken du väljer är en smaksak. Microsofts lösning är ­smidigt kopplad till Windows i datorn medan Googles funkar perfekt i din Android-telefon eller surfplatta. Båda tjänsterna går dock att använda överallt. Vi guidar till Google Kontakter, som fått en ansiktslyftning, och är enklare än någonsin.

Kontakter är kopplad till alla Googles tjänster, och det har både fördelar och nackdelar. För den som värnar sin integritet hårt är det ett problem att du ger Google full koll på dina kontakter. Men för din egen del är det förstås extremt smidigt att kunna använda samma adressbok överallt.

Klicka på bilden för att se i stort format



1. Visning

Välj om du ska se alla personer eller bara dem du ofta har kontakt med.

2. Grupper

Här visas dina grupper, och här kan du skapa nya.

3. Dubbletter

Sök igenom kontaktlistan efter dubbletter, och välj att sammanfoga dem.

4. Fler val

Under rubriken Mer finns bland annat funktioner för att exportera och ­importera kontakter.

5. Sortering

Växla mellan att sortera kontaktlistan på förnamn och efternamn.

6. Chatt

Du kan chatta med dina Google-kontakter direkt härifrån.

7. Bild

Om du vill kan du lägga in bilder på dina kontakter. För befintliga Gmail-användare kan dessa komma in automatiskt.

8. Uppgifter

Här visas grund­läggande uppgifter som namn och mejladress. Du kan även klicka på en kontakt för att visa ett kontaktkort med fler uppgifter.

9. Redigera

Du kan snabbt och enkelt redigera en kontakt genom att låta musen vila över namnet och sedan välja ­pennan. Då öppnas ett nytt fönster med alla uppgifter

10. Favorit

När du stjärnmärker en kontakt hamnar den högst upp i olika sammanhang. Den här märkningen används av flera Google-tjänster.