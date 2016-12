Det finns även andra sätt att öppna den. Du kan trycka på Ctrl+Skift+Esc. Du kan högerklicka på Windows 10:s Start-knapp (eller trycka Windows+X) och välja Aktivitetshanterare i menyn. Du kan klicka på sökknappen nere till vänster och skriva in ordet Aktivitetshanterare. Oavsett vilken metod som du använder hamnar du på samma ställe.

Aktivitetshanteraren kan även snabba upp datorn. Många datoranvändare har onödigt många program som startar automatiskt, och via fliken Autostart kan du inaktivera allt som du inte har jättestor nytta av.

Aktivitetshanteraren är även en bra hjälp för dig som har ett lågt tak för dataförbrukning i ditt mobila bredband. Via funktionen Apphistorik kan du se vilka program som glufsar i sig data – och du kan stänga av dem. Är ni flera användare kan du dessutom ta reda på vem som förbrukar mest data. Förutsättningen är dock att ni loggar in under olika namn.



Tar tempen

Aktivitetshanteraren är dessutom en bra källa till information om din dators hälsotillstånd. Du kan få koll på hur hårt din dator jobbar och vad det är som tar upp mest kraft. Ja, det är lite som att ta tempen på din dator för att få koll på hur den egentligen mår.

I äldre versioner var Aktivitetshanteraren ett krångligt program, vars gränssnitt skrämde bort de ovana användarna. Från och med Windows 8 fick den dock en ansiktslyftning, och numera är programmet ganska lätt att förstå sig på.

Det är dock på sin plats med en brasklapp. Under flikarna Information och Tjänster döljer sig information som de flesta användare har ganska svårt att begripa. Under rubriken Windows-processer finns det dessutom gott om program som kan se onödiga ut men som behövs för att datorn ska fungera.

Var med andra ord försiktig med vad du väljer att stänga av – och se framför allt till att spara allt du håller på med innan du börjar laborera med olika inställningar.l