Om det inte är en försäkringsfråga och aktuellt med reparation, utan du måste köpa en ny telefon, gäller det att rädda dina data. Ett eventuellt minneskort går ju att flytta, om det inte är krypterat, men innehållet i telefonens fasta minne är värre. Du kan inte hämta innehållet via usb-kabel om telefonen är skyddad med pin-kod eller grafiskt lösenord – och det är den väl?

Men det finns ett knep om telefonen har stöd för usb otg (on the go) och det har de flesta modernare telefoner. Det innebär att det går att ansluta usb-tillbehör som minnespinnar, datormöss och andra enheter.

Lura skärmen. För att gå förbi låset på en spräckt skärm kan du använda en vanlig mus.



1. Köp en usb otg-kabel. En sådan finns till exempel hos Kjell & Company för en hundralapp.

2. Anslut kabeln till telefonen och koppla in en vanlig sladdansluten mus.

3. Använd musen i stället för ditt pekfinger för att låsa upp telefonen.

4. Byt till datorns usb-sladd och hämta dina data med Utforskaren.