Microsoft Office finns också för mobiler och plattor. Du kan ladda ned det gratis till Android och IOS via Google Play eller App Store. På en Windows-telefon finns Office redan förinstallerat och gäller det en Windows 10-platta är det den version vi beskriver här du ska använda om det inte redan finns installerat i enheten.

En Office 365 Home-prenumeration räcker till fem olika enheter och du kan dela med dig själv och dina egna enheter eller med andra, till exempel inom familjen. Det finns också en Personal-version för en enhet.

Om du inte vet vilken version det är du använder tillhandahåller Microsoft en utmärkt hjälpreda här: surftips.se/officeversion.

Berätta, Microsoft!

En av de mest synliga nyheterna i Office 2016 är en funktion som Microsoft kallar Berätta vad du vill göra… (Tell me på engelska). Du hittar den som liten glödlampsikon.

Microsoft har provat många varianter på hjälpfunktioner när det gäller Office – vem kommer inte ihåg det störande gemet som for omkring på skärmen? Det här är det nyaste i den vägen. Tanken är att du ska skriva in ord eller fraser som talar om vad du vill göra för att snabbt komma till rätt funktion, även om du inte hittar så bra i menyerna. Du kan också använda fältet för att be om hjälp eller göra en smart sökning.

Lydig. Med funktionen Berätta kan du få Word att göra precis som du vill.



Det här fungerar förvånande bra. Tänk dig att du har skrivit en text som du vill dela upp i två spalter, men att du inte kommer ihåg var spaltfunktionen finns.

Markera din text, klicka på glödlampan (eller använd tangentbordskombinationen Alt + C) och skriv spalt. Du får genast upp några val, där det översta är de spalter du ville ha – det är bara att klicka och bestämma. Det här går oftast mycket fortare än att själv leta bland hundratals menyval.

Du kan också klicka på frågetecknet för att få fram den traditionella hjälprutan.