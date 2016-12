Du behöver en app som heter ES File Explorer, en utmärkt filutforskare med massor av inbyggda funktioner, som du säkert kommer att ha glädje av även i andra sammanhang. Den är gratis, så börja med att installera den via Google Play.



2 Alla. Nu ska du klicka på nedåtpilen och välja Alla eller Everyone. Klicka sedan på Lägg till och välj att behörighet till höger. Klicka på Dela. Nu är mappen tillgänglig över nätverket för alla som kan inloggningen till datorn.





3 Nätverk. Starta appen ES File Explorer, som alltså hämtas via Google Play. Svep in från vänsterkanten för att öppna menyn. Rulla ned till Nätverk och klicka på LAN. Klicka på plustecknet nedtill. Skriv in ip-adressen till din dator och dina inloggningsuppgifter.





4 Utforska. Fältet Annonser är felöversatt, men där ska du skriva in en beteckning. När du gjort det klickar du på OK. Du kan använda plustecknet för att lägga till fler servrar, till exempel din nas. Sedan är det bara att utforska filerna som om de fanns i telefonen.