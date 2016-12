Du surfar med andra ord som vanligt, och när du måste skapa ett lösenord kan du välja något galet krångligt. Programmet kommer nämligen ihåg det åt dig, och fyller automatiskt i det nästa gång du behöver logga in. Det enda du behöver komma ihåg är med andra ord lösenordsprogrammets huvudlösenord.

Gratis. Du hämtar Lastpass på nätet.



2. … och hur registrerar jag mig?

När installationen är klar får du logga in. Om du inte har ett Lastpass-konto klickar du på Skapa nytt konto. Du får bland annat skapa en påminnelse som hjälper dig att minnas ditt lösenord (se fråga 4). Du kan också importera gamla lösenord – eller gå vidare med Nej tack.

Registrera. Du måste registrera dig för att kunna köra Lastpass



3. Hur aktiverar jag tillägget?

Du får nu installera ett tillägg för din webbläsare. Det här sker automatiskt när du väljer att godkänna eller aktivera. Observera att Lastpass i skrivande stund inte fungerar för Windows 10:s webbläsare Edge. Har du den måste du i stället välja Internet Explorer.

Du får nu ett nytt verktyg som ser ut som en stjärna i verktygsfältet. Klicka på det och logga in.

Aktivera. Aktivera Lastpass-tillägget till din webbläsare.



4. Vad gör jag om jag glömt lösenordet?

Om du har glömt ditt lösenord kan du surfa till www.lastpass.com och klicka på Logga in. Välj Glömt lösenord och fyll i din mejladress så får du ledtråden från registreringen (fråga 2). Om den inte hjälper väljer du Kontoåterställning och anger din mejladress. Du får en länk via mejl och genom att klicka kan du välja Tryck för att återskapa konto.

Livlina. Det är inte hopplöst om du glömmer lösenordet.



5. Fungerar Lastpass för mobil?

Du kan installera Lastpass för mobil eller surfplatta genom att surfa till www.lastpass.com och välja rätt plattform under Get Lastpass. Du kan också söka efter Lastpass i Google Play, App Store eller Windows Store.

För att synkronisera lösenord mellan olika prylar måste du dock skaffa Lastpass Premium för 12 dollar (cirka 100 kronor) per år.