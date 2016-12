1. Gå till Inställningar i enheten.

2. Välj Lägg till konto under rubriken Konton.

3. Välj Google.

4. Välj att lägga till ett befintligt konto eller skapa ett nytt.

5. Ange dina uppgifter och logga in.

6. När du är inloggad kan du välja vad du vill synkronisera med just detta konto.

Upprepa alla stegen ovan om du vill lägga till fler konton.