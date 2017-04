Till vänster: Rec. 709. Till höger: Rec 2020.

Hur är färgåtergivningen?

Det är inte bara upplösningen som blir bättre med 4k-standarden, en stor uppgradering är även att färgåtergivningen förbättras avsevärt. När hd-tv kom var standarden för färgåtergivning Rec 709, vilken klarar att visa ungefär 35 procent av alla färger som det mänskliga ögat kan uppfatta. Med 4k UHD utökas färgrymden ytterligare med nya Rec 2020 som klarar att visa ungefär 75 procent av alla färger som det mänskliga ögat kan se.

Hdmi.

4k via hdmi, hur funkar det egentligen?

Att ansluta till en 4k-skärm via en hdmi-kabel fungerar utmärkt, men det finns några saker att tänka på. Den äldre hdmi-standarden 1.4 stödjer bara 4k i 30 hertz eller bilder per sekund. Den nya hdmi-standarden 2.0 har däremot stöd för 4k i 60 hertz. Har du en dator med ett äldre grafikkort så är sannolikheten alltså stor att du inte får ut mer än 30 hertz. Men även om du har ett grafikkort som klarar biffen, så kan din tv begränsa om den inte klarar att hantera hdmi 2.0. Det behöver dock inte vara ett stort problem, den stora majoriteten filmer visas ju med 24 bilder per sekund och då räcker hdmi 1.4 långt. Men det börjar bli ett problem om du till exempel vill spela i full 4k-upplösning.