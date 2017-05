Din mobil är inte bara en fantastisk kamera för fotografier. Den fungerar även utmärkt som videokamera. Oavsett om du är iväg på semesterresa eller bara befinner dig hemma i vardagen kan det vara kul att filma.



Här är några bra verktyg som hjälper dig att göra filmen bättre och roligare.

Videopad - bästa programmet för datorn

Microsoft Movie Maker, var en gång det bästa gratisprogrammet för videoredigering på pc. Om du fortfarande har det installerat fungerar det fortfarande, men Microsoft har slutat sprida det.

Ett program som fungerar på samma sätt är Videopad. Du kan göra enkel redigering, och spara filen på hårddisken eller Youtube. Programmet är gratis för hemmabruk, se bara till att klicka på den länk som står under rubriken Get it free och inte den betalversion som står högst upp.

Adobe Premiere Clip - toppenapp på mobilen och plattan

Vill du redigera film direkt i mobilen eller surfplattan är Adobe Premiere Clip ett bra val. Det är en nedbantad version av Adobes populära proffsprogram Premiere.

Premiere Clips har alla grundfunktioner du behöver, och du kan spara filmen som en fil eller dela den via Adobes egen molntjänst, eller Youtube.