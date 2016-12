I förra delen av vår skola fick du koll på det grundläggande för att sätta upp ett bra hemmanätverk. Men vad ska du använda det till? Det mest uppenbara är förstås för att dela på en internetuppkoppling, och det är också en av de enklaste sakerna. Anslut internetuppkopplingen till routern, och anslut sedan datorer, telefoner och allt annat till samma router, med kabel eller via wifi.

Öppna Kontrollpanelen och gå till System och säkerhet > System. Där får du fram all möjlig information om din dator och operativsystem. Under avdelningen Inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp, klicka på Ändra inställningar och sedan på knappen Ändra i fliken Datornamn. Här kan du ändra namn på datorn och på arbetsgruppen.

Steg två är att se till att Windows har rätt nätverksprofil för ditt nätverk. En nätverksanslutning kan vara Offentlig, Privat eller Arbetsplats. Står den som Offentlig kan du bara komma åt internet, men inte sådant som utdelade mappar och skrivare. Det du vill ha i ditt hemnätverk är Privat. Det här var enklare att ställa in manuellt i Windows 7 och Windows 8, men är lite ”förenklat”, och därmed bökigare att göra manuellt, i Windows 10.



Står det så här har du ställt in ditt nätverk rätt.



Klicka på nätverksikonen i aktivitetsfältet och välj Nätverksinställningar. Har du en fast ethernet-kabel går du sedan in under Ethernet och klickar på ikonen för nätverket. Här ska du se till att alternativet Hitta enheter och innehåll är på. Ansluter du med wifi så går du in på samma ställe men väljer Wi-fi, rullar ner och klickar på Avancerade inställningar, och ser till att Gör att den här datorn kan upptäckas är påslaget.

När detta är klart, öppna Nätverks- och delningscenter i Kontrollpanelen. Här kan du nu se att ditt aktuella nätverk står som Privat. Öppna sedan Ändra avancerade delningsinställningar och välj Aktivera fil- och skrivardelning för Privat profil, om det inte redan är valt.

Sådärja. Dags att dela! Det mest automatiska sättet att skapa delade volymer är med funktionen Hemgrupp, men den struntar vi i här. Hemgrupper gör det lite enklare mellan nyare Windows-datorer, men krånglar till det om du vill blanda in andra, till exempel en Mac. Att dela ut mappar manuellt är enkelt i alla fall, så länge du har gått igenom stegen ovanför.

Välj helt enkelt ut en mapp och högerklicka på den och välj Dela med. Gå sedan in under Välj personer. Här hittar du en lista över användare som får komma åt den här mappen. Fäll ner listan ovanför och välj alternativet Alla, eller skriv in ett specifikt användarnamn om du vill begränsa tillgängligheten. Ange sedan om du vill att de ska kunna läsa och skriva i mappen, eller bara läsa. Klicka sedan på knappen Dela.



Utdelning av en mapp är lätt fixat.



På den andra datorn, öppna Utforskaren, välj Nätverk i vänsterspalten och sedan namnet på datorn, där du kan leta rätt på den utdelade mappen. För att slippa göra detta varje gång du vill komma åt mappen kan du här trycka på Fäst i Snabbåtkomst, så har du en behändig genväg till den i Utforskaren. Du kan också högerklicka på mappen och skapa en genväg som du kan lägga på skrivbordet. Ett annat alternativ är att gå till Den här datorn. Där kan du välja Anslut nätverksenhet, bläddra dig till mappen och ge den en enhetsvolum precis som en lokal hårddisk.