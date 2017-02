Hemmaservrar, nätverks­diskar, nasar… Oavsett vad vi kallar produktkategorin så blir den allt mer populär. Som namnet skvallrar om handlar det om en apparat som lagrar stora mängder filer och gör dem tillgängliga via nätverket.

Att nasarna har blivit så populära beror bland annat på att priserna har rasat den senaste tiden. De tar dessutom lite plats och går att köra dygnet runt utan att störa.

De filer som du lagrar här går att komma åt från alla datorer, surfplattor, tv-apparater, mediespelare och mobiler du använder hemma. När du visar semesterbilder för släkten på tv-apparaten behöver du inte starta någon dator först. Samma sak gäller när du vill strömma en film eller lyssna på musik. Alltihop är ständigt tillgängligt via din nas-enheten.

Allt på ett ställe

En fördel med en nas är möjligheten att ha alla viktiga data samlade på ett enda ställe. Det blir därför mycket enklare att säkerhetskopiera dem.

Alla produkter vi har testat här har usb-portar, så du kan ansluta en extern hårddisk. De har också färdiga funktioner för att säkerhetskopiera sitt innehåll till en ansluten disk. Det här ger bra datasäkerhet.

De flesta nasar säljs utan hårddiskar. Du behöver komplettera dem med en, två eller fyra 3,5-tums hårddiskar med sata-kontakter. Det är den vanligaste sortens hårddiskar för allt från skrivbordsdatorer till servrar, och utbudet är enormt.

Priserna varierar från 500 kronor upp till flera tusen. De mest prisvärda storlekarna just nu är de på tre eller fyra terabyte, sådana kostar mellan 900 och 1 500 kronor.

Gratis Dropbox

Alla testdeltagarna kopplas in i ditt nätverk via vanlig nätverkskabel, en sådan medföljer till samtliga. Det vanliga är att placera nas-enheten intill din bredbandsrouter där du kan koppla in den direkt i en lan-port i routern eller i en lös switch om du har en sådan.

Din nas kan sedan fungera som ett privat moln. Det betyder att den beter sig som Dropbox eller Onedrive – fast utan avgifter eller begränsningar i utrymme. Det här blir olika krångligt med olika enheter. Vill du köra privat moln rekommenderar vi att du i första hand väljer någon av de testdeltagare som inte kräver anpassning av brandväggen. I annat fall måste du kontrollera att du har en brandvägg som kan anpassas så att den tillåter trafik till din nas.

Förklaringen till det här är att säkerhet och bekvämlighet ofta hamnar i konflikt. Vi måste skydda våra hemdatorer, vilket trasslar till livet. I stort sett alla användare har en brandvägg och den är ofta inbyggd i bredbandsroutern.