Kanske behöver du översätta ett par fraser via Google Translate. Eller boka biljetter till olika sevärdheter? Varför inte dela med dig av dina upplevelser till vännerna via Facebook? Oftast finns det applikationer till de allra flesta ändamålen. Den gemensamma nämnaren är att samtliga kräver internetuppkoppling.

Inger Gunterberg är extern kommunikationsansvarig på Telia.



Sveriges största mobiloperatör Telia välkomnar de nya reglerna:

- Vi tycker att det här är jättebra! Redan förra året slopade Telia roamingavgifterna för våra kunder i Norden och Baltikum. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att använda sin telefon under semestern, säger Inger Gunterberg som är extern kommunikationsansvarig på Telia.

Utanför EU är det dock en annan femma. Roamingavgifterna kan skjuta iväg fort om du inte är förberedd, genom att till exempel åtgärda telefonens inställningar. De allra flesta operatörerna har dock ett maxtak aktiverat för att förhindra missöden. Det finns även speciella surfpaket för de allra populäraste resmålen (se artikel nedan).



Kör ditt befintliga abonnemang

Som du ser nedan finns det flera olika sätt att surfa i utlandet, men det mest bekväma är förstås att använda din välbekanta mobiltelefon och ditt vanliga abonnemang. Oftast får du prisuppgifter och erbjudanden direkt till mobilen via sms när du kopplar upp telefonen mot det nya landet, men det kan även hjälpa att se över dina alternativ i förväg.

De flesta stora operatörer erbjuder i dagsläget olika paketlösningar för din utlandsvistelse, oavsett om du enbart vill surfa en dag eller längre perioder. Aktiveringen sker enkelt via olika sms-koder och priserna varierar såklart beroende på din destination. Överlag finns det prisvärda paket för de populäraste resmålen. Vissa destinationer har däremot alldeles för höga avgifter oavsett, där rekommenderar vi istället wifi eller lokala sim-kort.

En fördel med att använda just mobilen är möjligheten att dela med sig av surfen till andra enheter såsom surfplattan eller laptopen. Mobilen blir då en portabel mobilrouter för uppkoppling via wifi. Du väljer själv lösenord och kan på så sätt förhindra obehöriga från att sno åt sig bandbredd. Enklaste sättet för att sätta upp din telefon som router är via appen Mhotspot. Du kan dock även göra det via telefonens inställningar. Tänk bara på att hastigheten kan bli lidande ju fler enheter du väljer att koppla upp samt att mobilens batteri dräneras snabbare. Ha även i åtanke hur mycket data ditt valda surfpaket erbjuder.

Det finns en del funktioner som gör mobilsurfandet utomlands till en behagligare historia. Många av våra appar kommunicerar med servrar titt som tätt och för att åtgärda detta, och för att spara en del av din surfpott, kan du med ett par enkla steg stänga av bakgrundsdatan. Ett annat smidigt sätt att hålla koll på dina surfvanor är genom att sätta ut varningar för när en viss datamängd passerats. I samma meny finns även en funktion som stänger av mobildatan helt efter att ha nått en viss nivå. Allt det här kan du läsa om i guiden längre fram.