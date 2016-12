Trots att många hemanvändare idag sitter med rejält snabba och obegränsade internetanslutningar – 300 megabit per sekund är inte ovanligt – är det fortfarande många som dras med betydligt trögare uppkopplingar. En hel del har även ett tak på hur många gigabyte de kan använda varje månad. Det senare gäller framför allt internet via mobilnätet. Under tider av julledighet och resande är det många som tvingas förlita sig på dessa för att kunna kolla mejlen och Facebook.

Även om du har obegränsad data och ett snabbt nätverk kan det hända att flaskhalsar i routern eller längs vägen stör användarupplevelsen. Du kan till exempel få sämre kvalitet än väntat i strömmad video eller videosamtal, och lagg i nätverksspel.

I den här guiden går vi igenom hur du kontrollerar om du verkligen får ut den hastighet du betalar för, och visar hur du hittar eventuella bandbreddstjuvar på nätverket så att du kan hålla pli på deras konsumtion. Dessutom går vi igenom hur du kan optimera inställningarna i routern för bästa möjliga prestanda.

