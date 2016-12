Det enklaste sättet att bli av med den – tillfälligt – är därför att helt enkelt avinstallera just den uppdateringen. Det kan du göra på två sätt:

Boven i dramat är programmet Get Windows 10, GWX.exe (visas som Skaffa Windows 10 när systemet är på svenska), som installeras med Windowsuppdateringen KB3035583. Det körs i bakgrunden, lägger sig i Meddelandefältet och poppar upp automatiskt då och då för att påminna dig om att Microsoft verkligen vill att du uppdaterar till Windows 10.

Om du tycker det här verkar onödigt krångligt är du inte ensam. Microsoft har fått ta mycket kritik för sin hantering av GWX, och verkar mer eller mindre ignorera klagomålen. Som tur är finns flera tredjepartsprogram som kan hålla uppdateringen stången så länge du behöver.



Never10

Det här programmet har utvecklas av Steve Gibson, en välkänd utvecklare och säkerhetsforskare som bland annat ligger bakom hårddiskräddningsprogrammet Spinrite. Never10 aktiverar en dold inställning i Windows 7 och 8.1 som Microsoft lade till i juli 2015 efter massiv kritik mot automatiska uppdateringar till Windows 10. Den inställningen kräver i vanliga fall att du redigerar i Windows-registret eller använder programmet Redigeraren för lokala grupprinciper (som inte ens följer med i vissa versioner av Windows).

Programmet ändrar den här inställningen så att Windows inte automatiskt kommer installera uppdateringen, och om den redan har laddats ner får du en varning om det – och en knapp som kan ta bort de filer som kan ta upp flera gigabyte utrymme på din hårddisk. Sedan kan du ta bort programmet, eftersom inställningen inte ändras automatiskt.

Ladda ner här: www.grc.com

GWX Control Panel

Ett lite mer flexibelt och avancerat alternativ som ”permanent” kan ta bort Skaffa Windows 10-ikonen från Meddelandefältet, stänga av uppdateringen, radera redan nerladdade installationsfiler, ändra inställningar som kan ställa till det trots allt, samt ta bort andra program som också kan få Windows att påbörja installationen av uppdateringen till Windows 10.

GWX Control Panel behöver inte installeras utan kan köras direkt från Hämtade filer-mappen eller läggas på ett usb-minne för att ta med till flera datorer och snabbt köra det för att stänga av uppdateringarna.

Ladda ner här: ultimateoutsider.com



Så återställer du till gamla systemet om Windows 10 ändå installeras

Om Windows 10 lyckas nästla sig in på din dator trots allt kan du som tur är hyfsat enkelt återgå till ditt gamla system. Microsoft har lagt in möjligheten att rulla tillbaka systemet i upp till 30 dagar efter installationen.

Den möjligheten utnyttjar du genom att öppna Kontrollpanelen -> Uppdatering och säkerhet -> Återställning. Klicka därefter på Återgå till Windows 7/8.1.

Tänk på att det här kommer att radera alla program du har installerat efter att uppdateringen till Windows 10 installerades. Dina egna dokument ska enligt Microsoft lämnas orörda, men som vanligt när det handlar om den här typen av ingrepp rekommenderar vi att du gör en backup – om du inte redan har en backup från innan Windows 10-uppdateringen med alla viktiga filer.

Om du har använt Windows 10 ett par månader men tröttnat på det eller upptäcker att något viktigt du behöver inte fungerar kan du inte använda den här enkla tekniken. Istället får du välja något av följande:



Återställ en backup från innan du uppdaterade. Problemet då är att alla nyare filer inte kommer med, så du måste först göra en separat backup av alla dokument på en annan hårddisk eller usb-minne och sedan flytta in dessa efter att du har återställt från den gamla backupen.

Installera om systemet. Kräver också att du gör en ny backup som du måste återställa mer eller mindre manuellt eftersom den kommer från en nyare version av Windows. Dessutom måste du installera om alla program och hundratals Windows-uppdateringar. Det är möjligt att dina dokument kommer sparas i mappen Windows.old efter installationen, och då slipper du åtminstone kopiera in dem från backupen (men det hjälper inte för program).



Om du ska installera om systemet kan det vara bra att skriva ner din Windows-nyckel först. Om du inte har den till hands kan du visa den genom att öppna en kommandotolk (Windowsknappen+R, skriv in cmd och tryck retur) och skriva in följande kommando: wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey. Funkar inte det kan du istället ladda ner programmet Produkey från Nirsoft, som snabbt och lätt extraherar och visar produktnyckeln.