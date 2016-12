5. Med listan klar är det dags att fylla den. Det gör du normalt genom att importera adresser från någon typ av fil. Men i det här fallet kan du mata in en testadress manuellt. Klicka ändå på Import subscribers och välj sedan Copy/paste from file följt av Next .

4. Fyll information om listan. Notera att From email address inte behöver vara den e-postadress du använde vid anmälan. Har du en speciell no-replyvariant går det bra att knappa in den här också. Var noga med att fylla i rutan som förklarar varför en användare är med i listan. Spam är inte tillåtet så det gäller förklara för mottagarna så de inte flaggar dig som spammare.

3. När du kommit in i själva verktyget är första steget att skapa en lista med användare. Klicka därför på knappen Create a list. Du hamnar nu i ett fönster där du får klicka på en knapp med samma namn en gång till. Sedan landar du i ett inmatningsformulär.

2. Efter du gjort det här skickar Mailchimp ett brev till dig. I det finns en länk. Klicka på den för att bekräfta din e-postadress är korrekt och att du inte är en robot. Sedan är det dags att knappa in lite information om vem du är. Notera du kan integrera lösningen med din webbshop också men det går vi inte in på i den här artikeln.

1. För att använda tjänsten börjar du med att gå till Mailchimp och skapar ett nytt konto. Det kostar ingenting. Ditt användarnamn spelar heller ingen större roll. Välj bara något du kommer ihåg och knappa in ett lösenord som inte är för lätt att komma på. Se i synnerhet till att din e-postadress är korrekt.

En lösning är förstås att använda sitt vanliga mejlprogram och lägga in mottagare som dolda kopiemottagare, men det är onödigt krångligt. Det finns nämligen smarta tjänster som gör jobbet på ett enklare sätt, till exempelvis Mailchimp.

6. Nu får du en tom ruta i vilken du normalt kan klistra in adresser från Excel. Men du kan också skriva rakt upp och ner. Skriv in din e-postadress, förnamn och efternamn med tabulering mellan. Kryssa sedan i rutan om att du förstår att för många adresser kan börja kosta. Fortsätt med Next.

Normalt hämtar du dina listor från ett externt program.



7. Innan du kan börja importera får du tala om för Mailchimp vad det är du matat in. Normalt hittar programmet e-postadresser men resten får du göra manuellt. Klicka på Edit, välj rätt rubrik och sedan Save. När du gjort det för alla klickar du åter Next.

Som du ser i listorna kan du lägga in mängder med information om användare vilket kan vara intressant om du vill segmentera eller göra A/B-tester. Men det är lite överkurs och kommer i en senare artikel.

...men det går också att mata in dem manuellt.



8. I nästa vy talar du om hur raderna ska importeras. Just för det här fallet behöver du inte ändra någonting. Det innebär att din inmatade adress kommer läggas in om prenumerant. Tryck på Import för att slutligen få in alla rader och se en lista.

9. Nu är det dags att skapa själva kampanjen. Klicka på Campaigns uppe i toppmenyn. När sidan laddat klart klickar du på Create Campaign. Det finns lite olika varianter att välja på. Tryck på Select till höger om Regular campaign.

Stjärnorna indikerar hur bra adressen är och ökar vid klick och öppnande.



10. På nästa sida får du välja mottagare. I det här fallet är det redan gjort åt dig då du bara har en lista att välja på. Se till att översta cirkeln, Send to entire list, är markerad och tryck sedan på Next som du hittar nere i högra hörnet.