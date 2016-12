Den senaste generationen grafikkort från Nvidia med den så kallade Pascal-arkitekturen har modellnumren GTX 1060, 1070 och 1080, och innebär ett rejält skutt uppåt i spelprestanda på desktop-sidan. I bärbara datorer har vi hittills fått nöja oss med mer beskedliga saker, som bäst gamla GTX 980M. Inte alls ett dåligt grafikkort, men kraven tickar ständigt uppåt och för de allra tyngsta tillämpningarna som 4k-spelande och vr började den kännas lite utdaterad.

Läs också: Nvidia gör bärbara datorer till grafikmonster – krymper Geforce GTX 1080, 1070 och 1060



Nästan som stationära

Men nu har de första datorerna med laptop-versionen av Nvidias 10-serie lanserats, och den innebär ett enormt steg uppåt i prestanda, större än vi såg på desktop-sidan. Det kanske mest uppenbara är att det inte längre sitter något M i slutet på modellbeteckningen. Det är numera så liten teknisk skillnad på desktop-versionen och den mobila att Nvidia skippat den distinktionen helt. En GTX 1070 är en GTX 1070 och en GTX 1080 är en GTX 1080, oavsett om de sitter i stationära eller bärbara datorer.



För att få bästa spelprestandan på pc ärt vi vana vid att behöva stoppa in ett sånt här i en stor, stationär dator. Det ska det bli ändring på , tycker Nvidia. Nya grafikkorten för bärbara är lika bra som desktop-motsvarigheten. Eller i alla fall väldigt nära.



Är det då ingen som helst skillnad på dem? Jo, det är det fortfarande, men mindre än någonsin förrut. Laptop-versionerna är aningen nerklockade, och presterar således några procent lägre än desktop-syskonen. Just GTX 1070, vilket sitter i datorn vi testat, skiljer sig från GTX 1080 och GTX 1060, genom att den faktiskt har lite fler så kallade CUDA-kärnor (grafikprocessorns små logiska beräkningsenheter) än desktop-versionen.



Nya prestandarekord

Vad innebär allt detta för sig som spelar? Inte så mycket i detalj. Det du behöver veta är att de nya grafikkorten blåser allt vi tidigare sett i en bärbar spel-pc av stolen. Vår testdator, en Asus ROG G752VS som precis börjat säljas, är tveklöst den kraftfullaste bärbara pc vi haft inne. Tidigare herre på täppan, MSI GT80 med dubbla GTX 980M i SLI-koppling, drar i princip jämnt med den i DirectX 11-tester, men hamnar på efterkälken i våra tester med DirectX 12 eller OpenGL-grafik. Och då har G752VS alltså bara ett grafikkort, och inte ens det snabbaste. Här sitter ”bara” ett GTX 1070 och inte värstingen GTX 1080.



Asus ROG G752VS är modern på fler sätt än grafikkortet. Den har också Thunderbolt 3-port, samt tillräckligt med anslutningar (och prestanda) för bägge de stora VR-headseten.



Förutom regelrätta benchmarktester körde givetvis en handfull nyare spel på datorn. Den tuggar sig igenom fartfyllda stortitlar som DOOM, Rise Of The Tomb Raider och Rainbow Six Siege med fps-mätaren stadigt över 60 på dess inbyggda 1080p-skärm. Vi testade också att koppla upp oss mot 1440p och 4k-skärmar via Displayport, och får även där riktigt behagligt resultat, även om 4k kanske är lite på gränsen, och vi då behövde kompromissa med inställningarna. Å andra sidan behöver du mycket mindre anti-aliasing när du går upp i pixeltäthet.



Snabb ssd och smart skärm

Datorn för övrigt är väl bestyckad för att hantera krävande spel. Den har biffig fyrkärnig Core i7-processor, 16 gigabyte ddr4-minne som redan från början är överklockade, och både en stor 512 GB ssd med läshastigheter runt en gigabyte per sekund och en 1 TB stor mekanisk disk för mindre spel och annat som inte kräver blixtsnabb laddning.

Bildskärmen är en matt ips-panel med fin lyster i färgerna och relativt hög maximal ljusstyrka. Däremot tycker vi att svärtan i mörka partier kunde varit bättre, speciellt om du vill titta på film. Men det är för kräsna gamers den framförallt är byggd, med G-syncteknik som gör upplevelsen extra jämn och responsiv. Vi undrar dock om det inte är dags för gaming-pc att anamma 1440p som standard. Råstyrkan för det finns ju definitivt här.



Baksidan bjuder både på ljusshow och stora effektiva luftutblås för kylningen.

Stor och tung

Chassit är en bastant historia, byggt för effektiv kylning i första hand och bärbarhet i sista. Det här är verkligen en mer traditionell gaming-laptop än de slimmade ekipage vi sett många av under senaste åren. Men så blir det när du ska stoppa in det allra värsta i hårdvaruväg, då får du kompromissa med mobiliteten.

I gengäld är det stabilt och välbyggd och väldigt bekvämt att både spela och jobba på den. ROG G752VS har både tangentbord och musplatta i toppklass, och tack vare smart kylning leds all värma rakt bakåt, och ytorna där du har händerna bli r inte mer än som mest lite småljumma.