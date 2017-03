Tim Berners Lee, som skapade World Wide Web, använde en NeXT-dator. Ovan ser du den numera historiska burken i all sin glans.

3. Första webbkameran

Den första webbkameran som kopplades upp mot internet hade det ädla uppdraget att övervaka Cambridge Universitys kaffebryggare. Det finns nämligen inget som driver utvecklingen framåt så snabbt som besvikelsen över att behöva gå hela vägen till fikarummet och upptäcka att bryggaren är tom.

4. Första smileyn

Emojis, vår tids hieroglyfer. Den första enkla text-smileyn skickades redan 1979 av en Kevin Mackenzie och såg ut så här:

-)

Tre år senare utvecklades den av en Scott Fahlman, fick ögon och blev smileyn vi är vana vid i dag.

:-)

I japan används också smileys, men de är vända åt rätt håll, mer avancerade och betydligt mer kawaii. Till exempel:

(ノ^ヮ^)ノ*:・゚✧

5. Första Youtube-videon

Den första Youtubevideon laddades upp 2005 och heter rätt och slätt "Me at the Zoo". I det korta klippet pratar en kille om elefanterna på San Diego Zoo. I dag har klippet drygt 34 miljoner visningar. Det lönar sig att vara tidig med saker!