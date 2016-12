Med programmet Steelseries Engine 3 kan du skapa spelprofiler, programmera makron och ställa in ljusstyrka på bakgrundsbelysningen. Men den är och förblir röd i denna dator, inga färgglada alternativ denna gång.

Skärmen är en matt 14-tumspanel med bra lyster i färgerna och väl balanserad färgskala. Den är dock inte så imponerande för övrigt. Att det är en 1080p-panel kan vi köpa. Den som spelar är nog mer intresserad av hög bildfrekvens än hög upplösning. Tyvärr bjuder inte skärmen heller på någon extra låg svarstid, vilket vi kanske trodde skulle vara fallet.

Vore det inte för en del smådetaljer, så ser GS43VR nästan ut som en trygg gammal företags-laptop.

Färgomfånget är också alldagligt, och ligger en bra bit under srgb-standard. Det är i och för sig mer intressant för till exempel fotografer än för spel. Konstrasten i svarta partier är rätt så blek, vilket kan störa lite i både spel och film. Det här känns mer som en duglig skärm för kontoret än som en som passar en kräsen gamer.

Det som däremot imponerar är ljudet i datorn. Både med överraskande bra stuns i de inbyggda högtalarna och en klart bättre ljudkrets än den standardenhet som sitter i nästan alla datorer nu för tiden. Eller snarare är det allt som sitter runt omkring som är vassare – MSI:s ljudmjukvara kombinerat med kvalitativt slutsteg. Pluggar vi in ett par bra hörlurar blir skillnaden mellan detta och en vanlig bärbar påtagliga.

Usb 3 och thunderbolt 3. Och en gammal hederlig hdmi.

Klart för vr… nästan

Det bästa du kan göra är att plugga in lurar eller högtalare, och ansluta datorn till en bättre skrivbordsskärm. För det har du både hdmi, displayport och thunderbolt 3 att välja mellan. Förutom skärm- och ljudkontakter har GS43VR två usb 3-kontakter och ethernet-utgång. Som namnet antyder så är den specad för att klara vr-headset. HTC Vive ska inte vara några problem. Vi är däremot lite tveksamma till hur man kan koppla in en Oculus Rift i den, då den kräver fyra usb-portar. Kanske går det att plugga in extra med adapter i thunderbolt-porten?

Prestanda för det har den i alla fall. Här sitter en fyrkärnig Intel Core i7, 16 gigabyte snabba ddr4-minnen, och framför allt ett GTX 1060 med sex gigabyte grafikminne. Vi har tidigare testat snäppet vassare GTX 1070 i en biffig Asus ROG G752VS. MSI:s kompakta maskin kommer givetvis inte upp i samma prestanda som den, men det är fortfarande imponerande.

MSI har fått kompromissa lite med kylningen, så processorn klarar inte av Turbo Boost, Intels automatiska överklockning, lika bra som en del större datorer. Annars håller den jämna steg på cpu-sidan, och framförallt går det med bred marginal snabbt nog för att grafikkortet ska kunna göra sitt.

Pascal övertygar

Och här går det undan. GTX 1060 i laptopversion slår inte bara sin motsvarighet i förra generationen GTX 960M, utan även GTX 970M och GTX 980M. I våra mätningar håller den nästan jämna steg med desktopversionen GTC 980. Så här snabbt har det kort och gott aldrig gått i en dator i det här formatet. Inte på långa vägar. Vi testade att spela Doom, Overwatch och Fallout 4 på den, och låg konstant långt över 60 fps med bästa inställningarna. Även när vi kopplade in en 1440p-skärm flöt de flesta spel på i över 60. En riktigt snabb ssd, stor nog att rymma flera av dina favoritspel, gör även sitt till.

Fläktutblåset på baksidan kan bli en riktig kamin.



Det här kostar givetvis på, och värmeutvecklingen är påtaglig. Tangentbordet kan som sagt bli varmt, och fläktarna viner på en hel del efter ett tag. Framförallt så är batteriet i detta läge mest extra vikt. Det tömmer vi på bara 40 minuter. Batteriet räcker inte heller särskilt länge om du bara surfar och kör Office. Det här är en dator som behöver ha adaptern nära till hands.

Bloatware-känsla

MSI laddar datorn med en hel drös extra program, från backupfunktion till prova på-antivirus och egna bakgrundsprogram för ljud, tangentbord, nätverksoptimering och mycket mer. Vid en första start fullständigt attackeras vi av popup-fönster varav en del känns nödvändiga men många ger oss klar bloatware-känsla, trots att programmen i själva verket mestadels är riktigt nyttiga.

Det krävs en del aktivt mekande, avaktiverande och ett par omstarter för att få datorn att bete sig som folk. Programmen påverkar inte prestanda, datorn har tillräckligt med muskler för att det ska bli marginellt. Men upplevelsen blir trots det till och från störande. Här har MSI en del att lära av flera konkurrenter, som på senare tid gått mot ett mer avskalat system.