Usb 3, thunderbolt 3, dubbla gigabit-ethernet, hdmi och displayport. Du lär knappast lida brist på kontakter. Möjligen skulle faktiskt fler usb-portar kunna vara bra, men det går ju att ansluta till thunderbolt med adapter.

Inte helt maxad

Så, till det viktigaste: hur snabbt är det här runda lilla kraftpaketet? Snabbt som bara den, är svaret. För det första har den mest kraftfulla desktop-processorn i Intels Skylake-generation, Core i7 6700K med fyra kärnor á 4 GHz. Förutom någon enstaka Xeon-processor i arbetsstationer är det den snabbaste cpu i en färdigbyggd stationär pc vi har sett. Intel lanserade i somras nya extrema 6-, 8- och 10-kärniga processorer i nya serien Broadwell-E för de där riktiga entusiastbyggarna, men några sådana har vi ännu inte sett i märkesdatorer.

För det andra har den 32 GB snabba ddr4-minnen, och det går även att byta ut dem och uppgradera till 64 gigabyte, men då den använder alla minnesplatserna redan nu innebär det inte snabbare minnen, utan enbart mer minnesutrymme, och då är 32 GB ett bra val. Få applikationer utnyttjar mer och du får mer minnesbandbredd per gigabyte.

För det tredje sitter här den snabbaste systemdisk vi någonsin sett. Vi pratar om två stycken redan väldigt snabba 128 GB ssd-enheter av M.2-typ som konfigurerats som raid 0, vilket i bästa fall kan fördubbla dess läs- och skrivhastighet. Med runt tre gigabyte i sekunden är den långt före allt annat vi testat.



Fint flyt

Slutligen sitter här dubbla gtx 1070-grafikkort i sli-koppling. Det är med andra ord inte hundra procent maxat – vi har sett både hemmabyggen och färdiga datorer i stort format med gtx 1080 i sli, men de har vi ännu inte haft tillfälle att testa. Enligt våra benchmarkprogram rör det sig här dessutom om laptop-versionen av gtx 1070, som är lite (men marginellt) långsammare än desktop-versionen.

Men det betyder definitivt inte att det går långsamt. Vi får här prestanda som lätt tar oss över 60 fps på en 1080p-skärm och stannar där stabilt på max-inställningar i alla spel vi testar. Och även på en 1440p-skärm pressar den sig över 60 fps i alla flesta spel. Vi testade att köra Overwatch, The Division, Rise of the Tomb Raider och Shadow Of Mordor. Det mest krävande av dessa var The Division, och där fick vi fortfarande precis över 60 fps i snitt på 1440p, men med enstaka dippar ner mot 50.

På en 4k-skärm fick vi ställa ned förväntningarna lite, här är mellan 30 och 50 fps i de flesta spel mer realistiskt. Eller så ställer vi ned effekterna (vem behöver tung antialias på en 4k-skärm?) och får upp bildfrekvensen igen.



Givetvis ska en gamingdator ha rödglödande led-lampor inbyggda. Hur ska man annars veta att den är snabb?

Slår inte rekordet

Vi har testat snäppet brutalare dator en gång tidigare, men då rörde det sig om ett specialbygge från Komplett sammansatt av typiska överklockar-komponenter. En massiv datorlåda med tredubbla grafikkort Geforce GTX 980) och åttakärnig processor. Och ett pris på 55 000 kronor. Men skillnaden mellan den och Vortex G65VR med sina nyare grafikkort är inte extrem.

Liksom gaming-notbooken MSI GS43VR som vi testade nyligen kommer Vortex GS65VR med Windows 10 Home och ett gäng extraprogram. Dragon Center är ett program som kontrollerar fläktar, håller koll på temperaturer, och även styr chassits led-ljus. Det finns även en app till mobilen som gör att du kan styra sådant från den. Du får också ett bra program för att kontrollera ljudet och optimera nätverkskorten. Streamingprogrammet X-split ingår också.

Sedan får vi också en hel del som vi inte riktigt uppskattar, en del rena reklamlänkar och prova på-program och rätt mycket tjat om aktiveringar och registreringar som poppar upp och stör. De lugnar ner sig efter ett tag, men ger ett rörigt intryck.