Redan på CES i vintras visade MSI upp en lösning på det problemet, en bastant ryggsäcksdator kallad VR One, i princip en kraftfull bärbar gaminglaptop med axelremmar och utan skärm och tangentbord. Då var det bara en prototyp, men nu kommer den faktiskt i en skarp version och kommer finnas att köpa redan till julen.

Det är en komplett liten gaming-pc med Core i7-processor, och STX 1060- eller GTX 1070-grafik. Det vill säga med god marginal kraftfullt nog att köra VR på. Den har två batterier baktill för ungefär en och en halv timma, och dessa ska gå att byta ut ett och ett under drift.

MSI säger att VR One främst ska säljas till företag. Till exempel spelarkader, eventfirmor och kanske även sådant som museum för interaktiva vr-upplevelser. Men den kommer även att säljas till vanligt folk. Vill du lägga en VR One under granen eller skämma bort dig själv i vinter så lär du få betala runt 25 000 kronor. Med andra ord ungefär som en motsvarande snabb gaminglaptop. Fast utan skärmdelen.