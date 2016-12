Ett par anslutningar sitter på framsidan, men det mesta ryms på baksidan. Den har egen strömförsörjning med adapter och kan användas för att plugga in och ladda en mobil på en av vanliga usb-portarna. Tyvärr går det inte att ladda datorn du ansluter till via thunderbolt-porten. Förhoppningsvis är det inte enda alternativet för strömförsörjning. För då kan det bli lite problem.

För det finns ärligt talat inte så mycket annat att göra med de nya portarna ännu. Men här är en thunderbolt 3-pryl som kan vara riktigt intressant. Startech är ett företag som specialiserat sig på dockningslösningar och adaptrar av alla dess slag. Nu har de lanserat en dockningsenhet för den nya porten som har det övertydliga namnet Thunderbolt 3 Dual 4k Docking Station For Laptops – Windows Only, eller modellnumret TB3DK2DPWUE. Vi föredrar nästan det senare, annars blir den här artikeln onödigt lång.

Thunderbolt, för den som inte vet, är en riktigt snabb allt-i-allo-anslutning. Den stödjer usb för anslutning av diskar och diverse tillbehör, displayport för skärmar (och därmed hdmi med rätt adapter), kraftöverföring så att du kan använda samma port för laddning av datorn, och sist men inte minst extern pci express för riktigt avancerade och bandbreddskrävande saker. Det finns till exempel en lösning från Razer med ett externt grafikkort som använder thunderbolt 3. Just den får vi dock vänta på ett tag till.

Startech TB3DK2DPWUE ser snygg och prydlig ut på bild.



Du pluggar sedan helt enkelt in allt du vill ha till datorn i skrivbordsläge – en stor skärm, tangentbord och mus, ethernet, bordshögtalare, extra hårddisk, skrivare, och så vidare. Sedan pluggar du in datorn via en av dosans två thunderbolt 3-portar på baksidan.

Plugga, klicka, kör

Förta gången vi gör detta på vår testdator med Windows 10 får vi upp ett konfigurationsfönster på datorn (en del av thunderbolt 3-drivrutinerna i datorn från Intel) där vi får välja hur den nya enheten ska behandlas – anslut en gång eller anslut automatiskt. Vi väljer automatisk anslutning, så att vi i framtiden bara behöver plugga in, och alla prylar aktiveras direkt.

Hanteringen kunde inte vara enklare, och dockan gör precis allt den lovar. Vi kopplar in två stycken 4k-skärmar, en proffsskärm på skrivbordet och en uhd-tv vid sidan av. Bägge känns igen direkt i Windows och kan konfigureras för spegling eller utökning av skrivbordet, precis som vanligt. Vi får fulla 4k och 60 fps och allt ser bra ut. Anslutna diskar, nätverk och andra tillbehör dyker också upp på ett par, tre sekunder från inpluggning, precis som det ska gå till. En pigg ssd-enhet på usb 3-port läser lika snabbt som om den satt i datorn och på nätverket får vi gigabithastighet utan problem.

Så det låter ju som om det här är en hel problemfri pryl, eller? Tja, det beror på hur man ser på saken. Den har visserligen kapaciteten för att koppla in massor med prylar, men gör det inte direkt lätt att ansluta många av dem. Skärmutgångarna består av en displayport och den lediga av de två thunderboltportarna.

Som alltid med den här sortens dockningsstationer kan det dock bli en rejäll sladdhärva om man vill ansluta många prylar.

Kan kräva adaptrar

Det är uppenbart att det här är en produkt främst för företaget, där displayport är vanligt, men även där är hdmi-anslutnia skärmar och projektorer en väldigt vanlig syn, och det hade varit smart om det suttit en eller kanske till och med ett par hdmi 2.0-portar på dockan. Här behövde vi införskaffa en thunderbolt 3-till-hdmi-adapter för att kunna ansluta den ena skärmen. Och det är inget som direkt finns på lager i lokala hemelektronikbutiken. Kanske i framtiden, men inte ännu.

Samma sak gäller usb-portarna. Den har bara två av typ a och en av typ c, fast det kanske är det som vi allra mest vill ha möjlighet att ansluta mycket av i en sådan här datordocka. Mobilen, backupdisken, skrivaren, mus, tangentbord, headset eller högtalare på usb, och så vidare. Här saknar vi en ordentligare inbyggd usb-hubb och blir tvungen att komplettera med det separat.

Ett sista störande moment är att thunderboltkabeln som medföljer för att ansluta till datorn är jättekort, och det blir inte alltid praktiskt om du skla nå fram med den och försöka möblera snyggt på skrivbordet samtidigt.