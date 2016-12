Om några timmar är det dags för Microsoft att presentera nya produkter på ett event i New York. I den här artikeln går vi igenom den senaste tidens rykten för att försöka lista ut vilka nyheter vi får se.



Besked om framtiden för Windows 10

Det står faktiskt ”kom och se vad som står på tur för Windows 10” på själva inbjudan till eventet, så det vore minst sagt konstigt om vi inte fick veta en del om kommande uppdateringar.



Nästa stora uppdatering går under kodnamnet Redstone 2 och släpps troligtvis under första halvåret 2017. Sedan är det dags för en till lika stor uppdatering under det andra halvåret.