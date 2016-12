Själva skärmen erbjuder Adobe sRGB och DCI-P3s färginställningar, individuellt färgkalibrerade. Om det finns någon nackdel så är det att skärmen saknar någon annan form av positioneringsmöjligheter. Det finns inget sätt att höja den högre upp, om du inte lägger en bok under den såklart.

Även om Surface Studio är utformad för kreativitet så upptäckte vi en tilltalande aspekt för den produktiva: I monitorläget så var skärmen stor och detaljerad nog för att låta en låsa fast fyra fönster i vardera hörn. Visst, det är något du kan göra på valfri skärm ansluten till en Windows 10-dator, men Studio-skärmens enorma storlek gör detta praktiskt möjligt utan att några visuella kompromisser kommer i vägen.



Surface Studio i nedfällt läge. Foto: Mark Hachman



Surface Studio levereras med en standard Surface-penna och uppdaterad Microsoft Sculpt mus och tangentbord, insvept i Surface gråa nyanser. Vi är tveksamma inför tillbehören (du kan förvisso byta ut dem mot dina egna). Musen kändes platt och vi hade hoppats på att tangentbordet skulle påminna mer om det till Surface Book snarare än chiclet-känslan hos det löstagbara tangentbordet hos Surface. De båda gav oss känslan av plastiga mugghållare i en lyxbil.



Musen till Surface Studio. Foto: Mark Hachman.



Dial, däremot, är mer spännande. Ett valfritt tillbehör för 99 dollar (cirka 880 kronor) som förbättrar tangentbordet med snabba och lättillgängliga genvägar, förpackat i något som ser ut som en hockeypuck.

Även om Studio inte inkluderar de modulära funktioner som det antyddes i pantentansökan så har den i alla fall en 5-megapixelkamera på framsidan och dubbla array-mikrofoner. Att sätta igång Windows 10:s Cortana-assistans (”Hej, Cortana!”) med rösten fungerande förvånansvärt bra i det sorliga demorummet.



Portarna på Surface Studio. Foto: Mark Hachman.



Vi är inte säker på om vi gillar Microsofts beslut att baka in utgångarna i basen snarare än skärmen. Microsoft tog mer eller mindre sin Surface Hub och satte ihop den med ett vanligt moderkort, paketerade det i plast och nöjde sig. Studio trycker in fyra USB 3.0-portar i basen men de pekar mot baksidan, vilket förmodligen gör det jobbigt att ens koppla in nånting.

Det finns en SD-kortläsare och ett hörlursuttag – båda på baksidan. Till skillnad från Surface-plattorna så finns det ingen USB-port på sidan av skärmen, vilket vi saknar. Bluetooth 4.0 och 802.11ac wifi rundar av det hela.

Studio är ett underbart stycke maskinvara och vi ser verkligen fram emot att spendera mer tid med den. Men kom ihåg att den inte nödvändigtvis är till för alla. Microsoft riktar tydligt in sig på den kreativa marknaden, befolkad av människor som normalt sett skulle köpa en Mac. Det blir intressant att se hur många som faktiskt kommer byta.

Översättning: Robin Stjernberg.