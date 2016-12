Att ringa kundtjänst kan vara förenat med långa väntetider, söndertrasade nerver och kraftig huvudbry. Inte minst när du har ont om tid och den automatiska telefonsvararen livlöst säger att du har köplats 80 och förväntad svarstid är 65 minuter. För att lätta på trycket erbjuder många bredbandsleverantörer service via sina hemsidor. Ofta finns det färdiga frågor och svar att söka bland. Några har chattar, de flesta går att nå via e-post eller skriva till på sociala medier.

Här har vi testat kundtjänsterna hos sex olika bredbandsleverantörer. Vi har valt ut leverantörer (Telia, Tele2, Com Hem, Bredbandsbolaget, Bahnhof och Bredband2) som erbjuder fast bredband, antingen via ADSL eller fiber.

Vi har ringt till kundtjänsterna löpande under en vecka; på förmiddagen (mellan 8-11), under dagen (12-15) och på kvällen (17-20). Under helgen har vi ringt respektive bredbandsleverantör en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen. Baserat på de här samtalen har vi tagit ut en snittid för vardagar och helger. Vi har ringt både gällande fakturafrågor och teknisk support.

Syftet har inte varit att testa kundtjänsternas kunnighet i specifika frågor, utan vi har undersökt hur snabba de är på att svara och även:

Hur ser öppettiderna ut?

Hur enkelt är det att hitta nummer till kundtjänsten?

Vad ingår i supporten?

Kan kunden få support på andra sätt än via telefon?

Finns det specialhjälp att tillgå om kunden behöver support på exempelvis router och annat som inte ingår?

Bredbandsbolaget

Först ut i testet är Bredbandsbolaget, vars hemsida har en enkel och lättnavigerad layout. På startsidan finns ”Kundservice” tydligt listad. Två klick senare sitter vi med kontaktuppgifterna framför oss. Kontaktalternativen är förhållandevis goda: det erbjuds service via telefon, e-post och chatt på Facebook. Telefontiderna står angivna, liksom öppettiderna för Facebook-chatten. Tyvärr står det ingen information om beräknad svarstid via e-post. När vi mailat har svarstiden varit över 24 timmar. När vi skrivit på Facebook-chatten har vi fått återkoppling inom en timme.



En av Bredbandsbolagets främsta styrkor är tillgängligheten. Öppettiderna för kundservice är 08:00-22:00 alla dagar i veckan, vilket gör att Bredbandsbolaget kvalar in som testvinnare när det gäller längst öppettider. På Facebook går de att nå vardagar mellan 09:00-17:00.

Tjänster

Bredbandsbolaget erbjuder bredband för internetaccess, telefoni och digital-teve och ger support på alla tjänster som de tillhandahåller. De hjälper även kunden med diverse inställningar i till exempel routrar/modem, erbjuder telefonguide på hur man installerar nödvändig utrustning samt ansluter kundutrustning till trådlösa nätverk.

Bredbandsbolaget är återförsäljare till företag som Viasat, Cmore, F-Secure, Playstation/Sony samt ett par olika datorföretag som säljer laptops/surfplattor - support rörande dessa tjänster hanteras av företagen själva. Om kunden har problem som inte omfattas av Bredbandsbolagets support rekommenderas kunden att kontakta samarbetspartnern Bredbandsexperten, som är ett fristående bolag inom Telenor-koncernen precis som Bredbandsbolaget. Bredbandsexperten har inga supportavgränsningar utan kan hjälpa kunden med det mesta mot en avgift.

Svarstider

Snittiden för att få svar på fakturafrågor på vardagar ligger på 11,5 minuter. Över dagen ser det ut enligt följande: