Förstår dina frågor

Google Assistant dyker upp som en ny ”kompis” i din kontaktlista, och ni kan alltså chatta med varandra. Om du behärskar engelska kan du ställa frågor i klartext. Om du skriver ”What’s the weather like?” svarar assistenten ”Grab sunglasses” och visar det aktuella vädret. Eftersom telefonen har koll på var du är, behöver du inte ange någon plats.

Lägger du sedan till ”What about tomorrow?” svarar assistenten ”Cloudy! No need for a hat” och ger dig en prognos för morgondagen. Och du kan även komplettera med exempelvis ”And in Helsinki?” Som du ser förstår Google Assistant följdfrågor – så du behöver inte upprepa att det handlar om vädret.

Vill du inte skriva kan du lika gärna prata. Google Assistant har nämligen en avancerad röstigenkänning.

Assistenten blir smartare ju mer du använder den eftersom alla konversationer sparas. Det här kan uppfattas som ett problem ur integritetssynpunkt, och vill du slippa det kan du använda det så kallade inkognitoläget – som påminner lite om Snapchat.

Det här behöver du:

En Android- eller Iphone.

Ett mobiltelefonnummer.

Läs mer: allo.google.com