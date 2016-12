Det är Japans industriella teknologi- och forskningsinstitut (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) som arbetar på att bygga inte bara världens mest kraftfulla superdator utan också den mest energisnåla. Målet är att den inte ska dra mer än 3 megawatt, en otroligt låg siffra om man jämför med just Sunway TaihuLight som drar mer än 15 MW.

Projektet går under namnet AI Bridging Cloud Infrastructure (ABCI) och ska användas inom forskning av AI. Tur att de inte döpte projektet till Skynet, åtminstone.