Hörlurar kan delas in i flera olika kategorier. Först och främst bör du besluta dig huruvida du vill ha större modeller som antingen ligger an på eller runt örat, så kallade on ear- och over ear-modeller. Du som hellre lyssnar med hörlurarna inne i örat kan välja något som kallas för in ear.

Missa inte: Här är årets bästa hörlurar: Stort test av 19 modeller – fyra får full pott



Smidigt. Vill du ha små och smidiga lurar ska du välja in ear.



Vilken av modellerna som är bäst är framför allt en smaksak. In ear-lurarna går förstås att göra väldigt mycket smidigare, och det är även här vi hittar de allra billigaste modellerna.

Öppna eller slutna

Om du väljer något annat än en in ear-lur måste du också bestämma om de ska vara slutna, halvslutna eller öppna.



Bra ljud. Väljer du over ear- eller on ear-lurar får du bäst ljudkvalitet.



De slutna har en bra ljudisolering som hindrar ljud att komma såväl in som ut. Basåtergivningen är oftast mycket god medans nackdelen är att ljudet ofta blir mindre öppet, eller luftigt, i sin karaktär. Halvslutna (eller halvöppna) sluter tätt mot eller runt ytterörat men har en kåpa som är öppen utåt. Fördelen är en bra basåtergivning samtidigt som den öppna kåpan bidrar till för ett mer luftigt ljud. Helöppna lurar kan ge ett naturligare ljud men har svårare för att leverera en riktigt bra basåtergivning.



Passar för sport

Det finns ytterligare en kategori som har blivit väldigt populär på senare tid, nämligen sportlurarna. De utmärker sig oftast genom att de har en väldigt fast passform som gör att de stannar på plats under löprundan eller andra aktiviteter. De kommer allt som oftast som in ear-variant även om det finns ett fåtal byglade modeller som on- eller over ear.

Sportluren skall även vara väderbeständiga och tåla fukt i form av både svett och vatten. Vissa modeller har inbyggd pulsmätare och är de trådlös, vilket ger en bättre rörelsefrihet, finns det i vissa fall även en tillhörande app där du kan se träningsresultat, sprungen sträcka med mera.

Tålig. Om du väljer ett par sportlurar tål de svett och regn ute i joggingspåret.