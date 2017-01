En router, trådlös eller ej, är inte bara en pryl som kopplar ihop nätverkskablar och wifi-uppkopplingar. Det är en liten dator i sig och det har en enkel och viktig uppgift: Sortera datapaket som kommer in och se till att de skickas vidare till just rätt mottagare. Därför är det inte bara en dum sladdlåda utan har processor, minne och smarta program under huven som gör sitt bästa för att göra det så snabbt och effektivt som möjligt.

För de flesta av oss handlar routervalet mest om att få ordning på wifi-uppkopplingen. Många sitter där hemma med en gammal trotjänare som funkat länge, men som börjar kännas antik med nya krav på hd-strömmar och kanske till och med 4k, och fler och fler uppkopplade prylar.

Utvecklingen runt trådlösa nät går fort just nu, och under året har nya tekniker och allt snabbare och kraftfullare wifi-klasser introducerats med routrar som överträffat varandra. Här är det viktigaste du behöver veta för att göra rätt köp:

Ethernet

Ditt fasta nätverk via kabel kan fortfarande vara det mest praktiska i många fall. Har du till exempel en nas så ansluts den för det mesta med kabel. Se helst till att din router har gigabit-portar både för anslutning till internet och lokalt. Annars kan det gå småsegt.

En trådlös router har som regel också möjlighet att koppla in sladdar.

Wifi-standarder

Ieee 802.11x är namnet på den internationella standarden för trådlösa nätverk. Bokstaven på slutet (x) anger generationen. Prylar du har idag kör med största sannolikhet antingen 802.11ac som är den senaste och snabbaste, eller föregångaren 802.11n. Äldre wifi-prylar kan eventuellt köra gamla 802.11g.

En router med stöd för 802.11ac stödjer även alla äldre versioner. Det finns flera versioner av ac-wifi som är olika snabba (ac750, ac1200, ac2300 och så vidare). Men det handlar om maxkapacitet, alltså hur många enheter du kan koppla upp samtidigt. Det rör inte om hastigheten vill varje enskild pryl.