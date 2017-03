Det är ingen hemlighet att it-jättarna försöker spara så mycket information om dig, din mobila livsstil och dina surfvanor som möjligt. Google tillhör de allra flitigaste, och du som använder företagets prylar och tjänster blir kartlagd in i minsta detalj. Visste du till exempel att Google sparar dina röstsökningar och vet var du befann dig vid den här tiden förra torsdagen?



Läsningen nedan listar vi som både skrämmande och fascinerande. Och faktiskt ganska nyttig för dig som vill ha bättre koll på ditt mobil- och internetbeteende. De flesta av funktionerna kommer du åt antingen via Googles kontoöversikt eller aktivitetsloggen Min aktivitet (My Activity).



