FRÅGA. Jag behöver byta namn på mitt administratörkonto eftersom jag har svenska tecken i namnet. Finns det någon som kan tipsa mig om hur man gör.

Erik





SVAR. Är det ett lokalt konto öppnar du Kontrollpanelen, Användarkonton och ändrar namnet. Är det ett Microsoft konto kan du inte ändra namn via Användarkonton, men det går det att skapa "alias". Detta gör man genom att logga in på Microsoft.com. Går inte det, med ditt kontonamn, ser jag ingen annan lösning än att lägga till ett nytt Microsoft-konto.

För att skapa ett "alias" gör man följande:

1. Logga in genom att öppna Inställningar, Konton, Din information.

2. Klicka på Hantera mitt Microsoftkonto. Logga in på webbsidan som öppnas.

3. Klicka på Din information. Välj Hantera hur du loggar in på Microsoft. Klicka på Lägg till e-post.

4. Detta "alias" kommer att använda samma lösenord som ditt nuvarande konto. Du kan också ändra så att ditt "alias" blir det primära kontot.

Vertpre