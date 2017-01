Alla smarta telefoner har någon form en inbyggd klocka, men det finns appar som är smartare och snyggare. Här är fem kul alternativ.

Väderklocka i snygg widget

”Transparent Klocka och väder” är en snygg widget som du kan lägga på hemskärmen. Förutom att visa vad klockan håller den koll på vädret.

Appen finns bara för dig som har Android.

Transparent klocka och väder (Machapp)

Ladda ner till Android

Kolla tiden i världen

Om du har kontakter runt om i världen kan sajten Time and Date till stor hjälp. Skriv in en stad så får du se vad klockan är där just nu. Du kan även ladda hem deras app, som är en bra världsklocka i mobilen.

World Clock (Timeanddate.com)

Ladda ner till Android

Ladda ner till IOS

Ladda ner till Windows