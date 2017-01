Medan telefoner bara växer och växer, går de bärbara datorerna åt andra hållet. Det som en gång var det tunna och lätta alternativet till standarddatorn på 15 tum har nu blivit mer eller minde standardstorlek. I alla fall om vi ser till vad tillverkarna lanserar.

Vi ser hur tillverkare släpper mer och mer funktionsrika och kompetenta datorer i 13-tumsformat med pigga processorer, stor ssd och ordentlig batteritid. Och fortfarande bekvämt lätta, under ett och ett halvt kilo

Det tunna och lätta lyxalternativet är istället läckra och dyra 11-12-tummare som Apple Macbook och Asus Zenbook 3. Eller extremtunna lyxbyggen som Acer Swift 7 eller HP Spectre, som är på 13-tum men med begränsade egenskaper.



Nya format och kontakter

Så hur bra är den nya generationens arbetshästar i 13-tumsformat? Kraven vi ställer på dem är höga. Det här är datorer som ska räcka för jobb hela dagen, och gärna långt in på kvällen. Vi förväntar oss att de ska vara kraftfulla nog för media på fritiden och klara av många olika program på kontoret. De ska dessutom vara bekväma och behagliga att använda hela dagarna, ha gott om uppkopplingsmöjligheter och fortfarande vara lätta och behändiga att bära med sig.



13-tumsstorlek, men 14-tumsskärm. Det är en av trenderna bland säsongens lättviktsdatorer. En annan är pekskärm och 360-graderskonstruktion. Lenovo Yoga 910 är en dator som har både och.



På en punkt har vi dock kompromissat, nämligen på just skärmen. En ny trend i flera av modellerna vi testat är nämligen att montera in en lite större skärmpanel på 14 tum eller strax under. Det påverkar inte datorns mått eller vikt, den är fortfarande lika liten som andra 13-tummare, men med tunnare marginaler runtom skärmen.

Därför säger vi inte att det här är ett test av 13-tummare, som vi brukar göra. Det vore inte sant. Utan det är ett test av 13-tummare samt 14-tummare i extra kompakt format. Det viktiga är ju inte skärmstorleken utan hur stor och tung datorn är. Får det plats mer skärm är det ju bara en bonus.