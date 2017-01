The Registerer rapporterar om en ny och riktigt slug phishingattack mot Gmail. Hackare tar sig in på ett konto och går sedan igenom inkorgen för att hitta kontakter och andra adresser att skicka nya attacker till. Sedan skickas ett mejl med vad som är till förvillelse likt en Gmail-bilaga.

”Bilagan” leder till en sida som om du tittar i adressfältet ser ut att ligga på domänen google.com, men det som visas är i själva verket en falsk kopia som försöker sno sina loginuppgifter.



This is the closest I've ever come to falling for a Gmail phishing attack. If it hadn't been for my high-DPI screen making the image fuzzy… pic.twitter.com/MizEWYksBh